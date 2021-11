Coronavirus, tensione nelle piazze in Svizzera per il voto sul Green pass

Si svolge in un clima di insolita tensione il referendum in Svizzera sulla legge Covid e il green pass. Durante la campagna per il voto, fra le più nervose che si ricordano, gli avversari alla norma hanno indetto manifestazioni in tutto il Paese e si sono mobilitati sui social per stigmatizzare le modifiche alla legge, sottoposte oggi al verdetto delle urne.

Per proteggere la sede del governo e del Parlamento da eventuali assalti degli avversari al pass sanitario, le forze

dell’ordine si sono mobilitate per far fronte ad eventuali proteste, riferiscono alcuni siti. Per il fronte del No, il Green pass (certificato Covid) è una violazione delle libertà individuali, mentre per il governo, un No alla legge Covid-19 indebolirebbe la lotta al coronavirus in Svizzera, mentre i numeri della pandemia sono in aumento.

Sottoposte a referendum sono le modifiche alla normativa decise lo scorso marzo dal Parlamento. La revisione di legge ha gettato le basi necessarie all’introduzione del certificato Covid, ma le modifiche riguardano anche misure quali l'estensione dei sostegni destinati alle imprese e ai lavoratori.

Le urne chiudono alle ore 12 ed i risultati sono attesi nel pomeriggio.

