La Germania nella morsa del Coronavirus. 446 morti nelle ultime 24 ore, record da febbraio

Continuano ad essere preoccupanti e significativi i numeri della pandemia di coronavirus in Germania. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 446 deceduti, numero più alto di vittime di coronavirus da febbraio scorso.

Dall'inizio del monitoraggio sono saliti a quota 101.790 i decessi, mentre è sempre più forte l'ipotesi che, in virtù di reparti sanitari ormai saturi, alcuni pazienti possano essere trasferiti in altri paesi, come ad esempio l'Italia e come ad esempio è accaduto al contrario durante la prima ondata in Italia.

Nel frattempo, l'associazione delle terapie intensive torna a chiedere di imporre restrizioni nazionali ammonendo che, in caso contrario, entro Natale si raggiungerà un nuovo picco di ricoveri nei reparti intensivi.

