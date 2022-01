Covid, Flurona miete la prima vittima al mondo. Un 87enne in Perù non vaccinato

Primo caso al mondo di morte per Flurona. E' stato registrato in Perù dal ministero della Salute del paese sudamericano su un uomo di 87 anni non vaccinato contro il Covid.

Da quanto si apprende, nel paese sudamericano sono stati rilevati altri due casi: si tratta di un minore e di una persona quarantenne che ha completato il ciclo vaccinale.

A sottolineare i casi di Flurona è stato il dottor Cesar Munayco, ricercatore presso il Centro nazionale per l'epidemiologia, la prevenzione e il controllo delle malattie del ministero.

© Riproduzione riservata