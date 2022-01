Eruzione vulcano sottomarino, onde anomale sulle case. E' allarme tsunami da Tonga a Fiji - VIDEO

Dopo una potente eruzione del vulcano sottomarino Tonga-Hunga è scattato l’allarme tsunami in un’ampia area del Pacifico che include il regno di Tonga, le Fiji e la Nuova Zelanda. Lo riporta la Bbc. Video postati sui social media da Tonga hanno mostrato onde anomale che si infrangono su una chiesa e diverse case.

Tonga's Hunga Tonga volcano just had one of the most violent volcano eruptions ever captured on satellite. pic.twitter.com/M2D2j52gNn

— US StormWatch (@US_Stormwatch) January 15, 2022