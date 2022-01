Travolta da uno sciatore, muore bimba di cinque anni

Una bambina di cinque anni, di nazionalità britannica, è morta dopo essere stata investita da uno sciatore sulle Alpi francesi. Lo riporta la stampa inglese, citando le autorità locali.

La piccola stava facendo lezione con altri quattro coetanei a Flaine, in Alta Savoia, quando «è stata violentemente colpita da uno sciatore che andava ad alta velocità e che ha provato invano a schivarla», ha raccontato il procuratore di Bonneville.

La bambina, che viveva a Ginevra con i genitori, è stata trasportata in elicottero in ospedale, ma è morta lungo il tragitto. Un francese di 40 anni, sospettato di essere il responsabili dell’accaduto, è in custodia della polizia in attesa di essere interrogato.

