Niente mascherina in aereo e mostra il sedere ad una hostess. Ora rischia 20 anni di carcere

Ha dell'incredibile quanto accaduto durante un volo da Dublino a New York. Un episodio curioso, ma al tempo stesso sgradevole. Un giovane irlandese di 29 anni non ha voluto indossare la mascherina e, per di più, ha mostrato il sedere ad un hostess.

Un fatto grave che potrebbe procurargli anche fino a 20 anni di carcere se arrivasse la condanna per aggressione così come confermato dal Dipartimento di Giustizia degli Usa.

Shane McInerney, così si chiama l'autore del fattaccio, era a bordo di un volo della Delta Airlines il 7 gennaio scorso quando avrebbe "aggredito e intimidito l'equipaggio". Dopo essersi imputato per non voler indossare la mascherina, ha scagliato un oggetto contro un passeggero e a quel punto si è abbassato i pantaloni mostrando il fondoschiena all'operatrice di volo.

Il 29enne, come riportato dal Guardian, è un ex atleta professionista e stava viaggiando per andare in Florida per lavorare a una accademia di calcio. McInerney è già comparso davanti ad un giudice che gli ha concesso la libertà dopo aver pagato una cauzione di 20mila dollari.

In una nota ufficiale, Delta Air Lines ha sottolineato che la compagnia aerea "ha tolleranza zero per comportamenti indisciplinati nei nostri aeroporti e a bordo dei nostri aerei poiché nulla è più importante della sicurezza delle nostre persone e dei nostri clienti".

