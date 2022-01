La mattanza dei bimbi-soldato nello Yemen: in 18 mesi 2000 sono morti combattendo

Quasi 2.000 bambini reclutati dai ribelli Houthi in Yemen sono morti combattendo tra gennaio 2020 e maggio 2021. Lo denuncia un rapporto dell’Onu nel quale si parla anche di campi e corsi che i ribelli continuano a tenere per incoraggiare i più giovani a scendere sul campo di battaglia. Gli esperti delle Nazioni Uniti hanno spiegato che i bambini soldato morti avevano tra i 10 e i 17 anni. Ad alcuni di loro era stato detto che avrebbero frequentato corsi culturali e invece venivano addestrati. In altri casi le famiglie sono state minacciate di non ricevere più aiuti umanitari. E c'è stato anche un caso di stupro di un bambino.

© Riproduzione riservata