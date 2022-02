Auto sta per travolgere una bambina, poliziotta la salva ma viene investita - VIDEO

Annette Goodyear, agente del dipartimento di polizia della cittadina di North East, contea di Cecil, Maryland, Stati Uniti, ha salvato una bambina che stava per essere investita da un'auto su un passaggio pedonale, ma è stata investita lei stessa dal veicolo. La piccola è rimasta illesa, mentre l'agente è stato rimasta a terra dolorante. La donna, come riferisce il New York Post, è stata portata in ospedale, dove è stata curata per le ferite riportate. Ma una volta dimessa, ha fatto visita alla bambina per assicurarsi che stesse bene.

This is what hero police officers do! North East Police Officer Annette Goodyear saved a student from harm’s way early this morning. pic.twitter.com/efpgjqucuO — Dr. Jeffrey Lawson (@DrJalawson) February 4, 2022

"Sono anche un genitore - ha raccontato Annette Goodyear, subito definita "eroina" dalla stampa locale - e voglio sempre assicurarmi che tutti questi bambini siano al sicuro, e non importava se sono stata colpita io stessa o meno" ha detto a Fox5 DC.

© Riproduzione riservata