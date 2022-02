Ucraina, la Russia accusa gli Usa: hanno bisogno di una guerra. La Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese

«L'isteria della Casa Bianca dice tutto. Gli anglo-americani vogliono una guerra». Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, commentando le dichiarazioni del consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan che ha parlato della possibilità di un attacco imminente della Russia all’Ucraina.

La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina

«In considerazione dell’attuale situazione, in via precauzionale, si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l’Ucraina con i mezzi commerciali disponibili». E’ l’avviso diramato dall’Unità di crisi della Farnesina nell’ultimo aggiornamento sul sito Viaggiare sicuri.

«Considerata, inoltre, la situazione di incertezza ai confini, si raccomanda di posticipare tutti i viaggi non essenziali verso l’Ucraina e di mantenersi costantemente aggiornati sui mezzi d’informazione e su questo sito», si legge nell’avviso di viaggio.

La Russia riduce il personale diplomatico a Kiev

La Russia ha iniziato a ridurre il suo personale diplomatico a Kiev. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Mosca. «Temendo possibili provocazioni da parte del regime di Kiev o di paesi terzi, abbiamo deciso di ottimizzare il personale diplomatico russo presente in Ucraina», si legge in un comunicato.

Madrid invita gli spagnoli a lasciare l'Ucraina

Anche il governo di Madrid invita i connazionali a lasciare l’Ucraina. Lo riferiscono i media spagnoli citando un comunicato del ministero degli Esteri. «Si consiglia agli spagnoli attualmente nel Paese di prendere seriamente in considerazione la possibilità di lasciare temporaneamente l’Ucraina attraverso i mezzi commerciali disponibili», si legge nel comunicato.

Lavrov a Blinken: "avete ignorato le nostre richieste"

Gli Stati Uniti e l’Ue hanno "ignorato» le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov al segretario di stato americano Antony Blinken in un colloquio telefonico. Lo riferisce il ministero di Mosca in una nota. Per Lavrov le affermazioni di Washington che Mosca vuole invadere l'Ucraina sono delle «provocazioni» e un modo di fare "propaganda" anti-russa.

L'amasciatore Sequi: c'è spazio per la diplomazia

Sull'Ucraina «serve fermezza sui principi ma apertura e disponibiiltà al dialogo con Mosca». Lo dice in un’intervista a Qn l’ambasciatore Ettore Sequi, Segretario Generale della Farnesina. Per ciò che sta accadendo "ovviamente c'è grande preoccupazione. Situazioni di questo tipo sono sempre delicate perché c'è il rischio di escalation, di incidenti. Dal nostro punto di vista riteniamo che ci sia spazio per la diplomazia. La posizione comune è di rimanere fermi sui principi dell’integrità territoriale dell’Ucraina e del suo diritto di determinare il proprio destino in termini anche di alleanze, ma allo stesso tempo vogliamo mantenere la porta aperta al dialogo con la Russia». spiega «Dialogo e fermezza dei principi: questo è quanto ha detto giovedì il Ministro Di Maio all’omologo russo Lavrov» aggiunge. Nell’intervista Sequi, che è stato ambasciatore a Kabul, parla anche della situazione in Afghanistan: «I modi del ritiro hanno colpito le opinioni pubbliche. L’intervento va valutato nella sua globalità e credo che il periodo di assistenza all’Afghanistan abbia visto uno sforzo che certamente non è andato perduto. Nel settore della salute, dell’educazione, delle infrastrutture i parametri sono migliorati in maniera enorme». Il tema è «ora salvaguardare i risultati ottenuti, in particolare quelli dell’inclusione e della condizione femminile" e ci dobbiamo porre anche il tema dell’assistenza umanitaria».

