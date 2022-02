Brasile, grave il bilancio dell'inondazione a Petropolis: 169 morti

Si aggrava il bilancio delle vittime del forte temporale che ha devastato parte della città brasiliana di Petropolis. Le piogge torrenziali, che hanno provocato inondazioni e frane, hanno causato 169 morti e quasi 200 feriti, mentre le ricerche delle decine di dispersi stanno proseguendo tra grandi difficoltà. L’ex «città imperiale», situata nella regione montuosa di Rio de Janeiro, sta cercando di tornare a poco a poco alla normalità grazie all’ampia mobilitazione dei volontari, dopo aver subito la pioggia più intensa in quasi un secolo. La tempesta ha lasciato dietro di sè una scia di distruzione da martedì, in quella che è la peggiore tragedia climatica a Petropolis. Oltre ai 169 deceduti, secondo l’ultimo bilancio dei Vigili del fuoco, la Polizia Civile ha un elenco provvisorio di 126 dispersi, anche se altre agenzie riportano un numero inferiore. Nelle ultime ore, infatti, è diminuito il numero delle persone scomparse, in quanto sono state identificate le vittime e sono stati incrociati i dati dei circa 850 sgomberati che ricevono assistenza presso uno dei punti di appoggio allestiti nel comune.

© Riproduzione riservata