Ucraina, la Russia smentisce: "prematura" l'organizzazione di un vertice Biden-Putin

Il Cremlino definisce "prematura" l’organizzazione di un vertice Biden-Putin sull'Ucraina. E, intanto, il presidente russo Vladimir Putin terrà oggi una seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza russo: lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. «Il presidente Putin convocherà una riunione del Consiglio di sicurezza della Russia. Si tratta di un consiglio di sicurezza esteso», ha detto ai giornalisti. «Inoltre è previsto che oggi il presidente abbia una serie di colloqui telefonici internazionali», ha aggiunto Peskov.

Air France annulla i voli di domani fra Parigi e Kiev

La compagnia francese Air France ha annunciato l’annullamento dei suoi voli previsti per domani

fra Parigi e Kiev, nell’ambito della crisi in Ucraina.

Fiona Hill: Putin isolato ha percezione distorta della realtà

«Se Putin invade, l’Occidente deve imporre dure sanzioni senza eccezioni. Perché lui è convinto di poter comprare tutti, ad esempio usando l’energia». Lo sostiene Fiona Hill, direttrice per l’Europa e la Russia nel Consiglio per la sicurezza nazionale dell’amministrazione Trump, adesso alla Brookings in un’intervista su 'La Repubblicà. Secondo l'analista, Putin è «isolato, ha pochissimi contatti - precisa - la cerchia ormai è ristretta a personaggi come Naryshkin, Bortnikov, Bastrykin, Patrushev, Shoigu, duri convinti che la Russia dovrebbe tagliare i ponti con l’Occidente e diventare autarchica». Per Fiona Hill l’invasione è altamente probabile. "Sull'Ucraina ha un’ossessione personale - sottolinea - in realtà la Russia uscì dall’Urss per scelta di Eltsin, lui visse quell'evento come un’umiliazione. È il problema della longevità del potere: è al Cremlino da 22 anni, ha una percezione distorta della realtà».

"Non aiutano dichiarazioni come quella di Draghi sul gas"

L’analista sostiene che Putin «è convinto di avere più resistenza degli occidentali», e punta il dito anche contro le dichiarazioni di Draghi sul gas: «Non aiutano dichiarazioni come quella di Draghi sul gas. Lui cerca proprio simili spaccature per sfruttarle». Draghi, insomma, «ha commesso un errore - evidenzia - io ho sentito leader russi dirmi: tanto non farete nulla, perché possiamo comprarvi tutti. Guardate cos'è successo con Le Pen o Salvini. Bisogna capire che la minaccia è globale». La crisi in Ucraina per l’analista ha in qualche modo ricompattato la Nato: «Dietro le quinte c'è molta più solidarietà, anche dalla Germania - sottolinea - Putin aveva già urtato tutti i Paesi Nato. Guardate all’Italia: aveva stabilito un rapporto personale con Conte, ma quando gli ha chiesto aiuto sulla Libia gli ha voltato le spalle».

