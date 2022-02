Kaspersky e la guerra in Ucraina. La minaccia dell'antivirus russo sui computer di mezza Italia

Tra i tanti temi legati alle conseguenze (di carattere economico, sociale e politico) sprigionate e sprigionabili dall'invasione russa in Ucraina, vi è quello legato all'antivirus russo Kaspersky. E rispetto al prodotto di protezione informatica ideato da Eugene Kaspersky, consulente del ministero della Difesa russo di cui gestisce anche i sistemi informatici, in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di preoccupazione e in alcuni casi anche di allarme.

Il motivo? Attualmente il Kaspersky è installato su tutti i principali sistemi informatici delle istituzioni italiane: Palazzo Chigi – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Carabinieri, Ministero della Giustizia e Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Da qui il tweet di Marco Camisani Calzolari, giornalista di Striscia la Notizia.

"Lancio un appello alle istituzioni italiane al fine di verificare l'antivirus in loro uso. Kaspersky è un antivirus Russo, creato da Eugene Kaspersky, uno degli uomini più ricchi della Russia ed è consulente del Ministero della Difesa Russo".

Ma c'è un altro aspetto che riguarda anche i cittadini italiani: Kaspersky è infatti installato su migliaia di computer privati che ora sarebbero, dunque, esposti al rischio di hackeraggi e attacchi informatici. Come si ricorderà, la scorsa estate il sistema informatico della Regione Lazio, fu messo in ginocchio da un attacco hacker partito proprio dalla Russia.

