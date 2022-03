“L'Ucraina torna nella Russia”: articolo pubblicato con troppa fretta. Doveva essere sms a reti unificate?

Una vittoria annunciata. Anzi: pubblicata. Il sito della Ria Novosti, agenzia di stampa statale (quella, per intenderci legata, al governo) ha diffuso un'analisi dettagliata sul successo della Russia nel conflitto con l'Ucraina, sancendo per quest'ultima il ritorno nel mondo russo. Un giudizio affrettato? No, più che altro la programmazione di un pezzo... non rimossa, se è vero come è vero che anche il canale televisivo Sputnik e altre testate giornalistiche riportavano la celebrazione della vittoria russa del conflitto. Evidentemente, questa è l'ipotesi più concreta, un messaggio che doveva essere diffuso a reti unificate.