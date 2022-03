Ucraina: Visa e Mastercard bloccano banche russe dai circuiti

Le società di carte di pagamento statunitensi Visa e Mastercard hanno bloccato diversi istituti finanziari russi dai loro circuiti, in ottemperanza alle sanzioni governative imposte per l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca. Visa lunedì ha dichiarato che stava prendendo provvedimenti tempestivi per garantire il rispetto delle sanzioni, aggiungendo che donerà 2 milioni di dollari per gli aiuti umanitari. Anche Mastercard ha promesso di contribuire con 2 milioni di dollari. «Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione nei giorni a venire per rispettare pienamente i nostri obblighi man mano che si evolvono», ha affermato Mastercard.

Le sanzioni prevedono che Visa sospenda l’accesso alla sua rete per le entità elencate come Specially Designated Nationals. Gli Stati Uniti hanno aggiunto all’elenco varie società finanziarie russe, tra cui la banca centrale del paese e il secondo istituto, Vtb. Sabato, Stati Uniti, Gran Bretagna, Europa e Canada hanno annunciato nuove sanzioni alla Russia, incluso il blocco dell’accesso di alcune banche al sistema di pagamento internazionale Swift.

I russi in questi giorni si sono precipitati agli sportelli bancomat e hanno affrontato lunghe code per il timore che le carte bancarie potessero cessare di funzionare o che le banche avrebbero limitato i prelievi di contanti. La Russia definisce l’invasione dell’Ucraina come un’"operazione speciale». Molte banche occidentali e compagnie aeree hanno interrotto i rapporti con la Russia, definendo inaccettabili le azioni del paese. Le nazioni europee e il Canada hanno chiuso il loro spazio aereo agli aerei russi.

