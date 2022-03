Proteste in Russia contro la guerra, fermata una candidata al Nobel per la pace. Chi è Svetlana Gannushkina

Tra le oltre mille persone fermate solo oggi in Russia nel corso delle proteste contro la guerra in Ucraina vi è anche Svetlana Gannushkina, leader del Comitato di assistenza civica, impegnata da anni nel campo dei diritti umani e dei migranti e anche più volte candidata al Premio Nobel per la Pace.

Secondo quanto riporta la Ong Memorial, Gannushkina - che proprio oggi compile 80 anni - è stata fermata vicino alla stazione della metro Teatralnaya, al centro di Mosca. La polizia l’ha portata in commissariato

