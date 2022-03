Guerra in Ucraina, il rischio default della Russia sale all'80%

Il costo dell’assicurazione contro l’insolvenza del debito pubblico della Russia è salito lunedì di quasi il 50%. I Credit Default Swap russi a 5 anni che pagano in caso di insolvenza sono balzati a un record di 2.619 punti base rispetto ai 1.725 punti base di venerdì.

Secondo Bloomberg ciò corrisponde a una probabilità record dell’80% di insolvenza del paese. Il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto in cui si afferma che la Russia sarà autorizzata a rimborsare i creditori esteri in rubli. Secondo Ice Data Services, i credit default swap che assicurano 10 milioni di dollari di titoli di stato per cinque anni sono stati quotati a circa 5,8 milioni iniziali e 100.000 dollari all’anno.

© Riproduzione riservata