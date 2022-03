Media russi: Putin fa arrestare due 007 dell'Fsb. Avrebbero fornito informazioni false per compiacerlo

Vladimir Putin, scontento dell’operato della quinta divisione della Fsb, l’organismo dei servizi incaricati di fornire informazioni sull'invasione, ha deciso di mettere agli arresti domiciliari i suoi dirigenti di spicco, il generale Beseda e il suo vice. Lo fanno sapere i noti giornalisti investigativi Andrei Soldatov e Irina Borogan.

La notizia, che non ha ancora avuto alcuna conferma ufficiale, è stata rilanciata dal sito dissidente Meduza. Dopo due settimane di guerra, la tesi dei due analisti è che Putin si sia finalmente reso conto di essere stato semplicemente fuorviato: l’intelligence, temendo di far arrabbiare il leader, gli avrebbe fornito ciò che lui stesso voleva sentire. Quindi i due sarebbero stati fermati per uso improprio dei fondi stanziati per le operazioni, nonché per le scarse informazioni di intelligence.

