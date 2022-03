"Violato il social media VK, diffuse in Russia notizie sulle vittime in Ucraina"

"Il social media russo VK presumibilmente violato, diffonde la verità sulla guerra in Ucraina. Gli utenti di VK hanno ricevuto messaggi dall'account ufficiale del social network che li informavano delle vere vittime e dell'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina, secondo gli screenshot pubblicati online". Lo scrive The Kyiv Independent su Twitter.

⚡️Russian social media VK allegedly hacked, spreads truth about war in Ukraine.

Users of VK have received messages from the social network’s official account informing them of the true casualties and impact of Russia’s war against Ukraine, according to screenshots posted online.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 20, 2022