Svizzera, intera famiglia si getta dal balcone: 4 morti. Suicidio collettivo?

Cinque membri di una famiglia, di nazionalità francese, sono precipitati dal balcone del loro appartamento stamane nel centro di Montreux, in Svizzera. Quattro persone sono morte, e non cinque come riferito in un primo tempo, mentre la quinta, uno dei due figli, è gravemente ferita, afferma un comunicato pubblicato nel primo pomeriggio della polizia del cantonale. Le cinque persone si sarebbero verosimilmente gettate dal balcone, scrive l’agenzia di stampa elvetica Keystone-ATS. La polizia era stata informata stamane attorno alle 7.00 che cinque persone erano precipitate da un balcone al settimo piano di un edificio del centro di Montreux, precisa il comunicato.

Allo stato attuale e in attesa di «una formale identificazione tuttora in corso», sembra che le cinque persone siano membri della stessa famiglia di cittadini francesi: il padre 40enne, la moglie di 41 anni, la sorella gemella di quest’ultima, e la figlia di 8 anni della coppia sono le quattro persone decedute. Il figlio di 15 anni è sopravvissuto ed è ricoverato in ospedale in gravi condizioni, aggiunge il comunicato. Stando a quanto precisano le forze dell’ordine, due gendarmi si erano presentati poco prima del dramma alla porta dell’appartamento in cui abitava la famiglia per eseguire un mandato concernente il padre e legato alla scolarizzazione a domicilio di uno dei bambini. Dopo essersi identificati, i gendarmi non hanno più udito alcun rumore e se ne sono andati. Nel frattempo, alla centrale era giunta la chiamata di un testimone che aveva segnalato il grave episosdio. La presenza di altre persone all’interno dell’appartamento è stata esclusa, precisa la polizia.

