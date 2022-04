Covid: a Shanghai 25 milioni di persone in lockdown

Il lockdown per la pandemia Covid è stato esteso a tutta Shanghai e ai suoi 25 milioni di abitanti. Lo riferisce la Bbc. Fino a ieri la metropoli aveva misure restrittive per la zona orientale e quella occidentale. I residenti non possono uscire dalle proprie aree residenziali.

A Shanghai 70mila posti letto in ospedali temporanei

Circa 47.700 letti sono stati allestiti in una serie di ospedali temporanei di nuova costruzione a Shanghai, con altri 30.000 in fase di preparazione, nel tentativo di contenere l’ultimo focolaio di Covid-19. Secondo Gu Honghui, vicesegretario generale del governo municipale, sono stati designati un totale di 62 siti per la quarantena temporanea in alberghi, stadi, centri espositivi e di formazione. A Shanghai ieri sono stati segnalati 13.354 nuovi casi confermati e asintomatici di Covid-19 a trasmissione locale, che hanno portato il numero totale di contagi locali della città a oltre 73.000 nell’ultima ondata, iniziata a marzo. Tutti i reparti del più grande ospedale temporaneo della città nel Shanghai New International Expo Center sono in uso e possono ospitare quasi 15.000 pazienti infetti dal Covid-19, secondo il governo municipale. Presso l’ospedale sono stati dislocati un totale di 2.218 operatori medici che appartengono a 11 squadre, tra cui una del Shanghai Children's Medical Center. Da ieri sera è attiva anche la prima area di quarantena genitore-bambino della città, nel giorno in cui l’ospedale ha ammesso circa 4.000 pazienti.

© Riproduzione riservata