Guerra Ucraina: morto un altro generale russo, Vladimir Frolov. E' il quindicesimo

E' morto durante i combattimenti in Ucraina un altro generale russo, il maggiore generale Vladimir Frolov, vice comandante dell'ottava Armata: lo riporta la Cnn. Secondo fonti internazionali si tratta di almeno il quindicesimo generale dell'esercito di Mosca caduto dall'inizio dell'invasione il 24 febbraio scorso.

Frolov è deceduto questa settimana, ha reso noto l'ufficio stampa del sindaco di San Pietroburgo, città dove si è tenuto ieri il funerale, nello storico cimitero di Serafimovskoe.

"Oggi diciamo addio a un vero eroe", ha detto il sindaco, Alexander Beglov, che ha partecipato al funerale: "Vladimir Petrovich Frolov è morto di una morte eroica in battaglia contro i nazionalisti ucraini - ha aggiunto - Ha sacrificato la sua vita affinché i bambini, le donne e gli anziani del Donbass non sentissero più le esplosioni delle bombe. In modo che smettessero di aspettare la morte e che, uscendo di casa, salutassero come se fosse l'ultima volta".

© Riproduzione riservata