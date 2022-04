Pitbull azzanna una bimba di un anno, la madre lo uccide a coltellate

Uccide un pitbull con un coltello per difendere la figlia che era stata aggredita. E' accaduto a Pico Rivera, cittadina della contea di Los Angeles, negli Usa. Oltre alla bimba sono rimaste ferite anche la nonna, la sorella e la stessa mamma, morsa al braccio proprio durante l'intervento. La mamma eroina è Jamie Morales, mamma della piccola Ruby Ann. Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, domenica sera intorno alle 22 i due pitbull si erano introdotti nell'abitazione di Homebrook Street dal cortile, aggredendo la piccola Ruby Ann, che si trovava in braccio alla nonna. La madre, sentendo le grida della bambina, è accorsa sul posto impugnando un coltello da cucina e scagliandosi contro il cane.

"L'ho pugnalato per allontanarlo da mia figlia - ha raccontato la donna ai media locali -. Tra il cane e mia figlia, ho scelto mia figlia. Ho fatto quello che dovevo perché non voleva lasciarla andare". I quattro feriti sono stati trasportati in ospedale: la piccola Ruby Ann è stata sottoposta a un primo intervento chirurgico e dovrà subirne anche un secondo per una frattura all'anca. La bimba ha riportato ferite anche alla spalla, alle gambe e alle caviglie. I due pitbull vivevano con la famiglia da circa quattro mesi. In seguito all'aggressione anche il secondo cane verrà soppresso dalle autorità per il controllo degli animali.

