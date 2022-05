Mali, coppia italiana di testimoni di Geova con bimbo sequestrata da uomini armati

La coppia italiana con il bambino e il cittadino togolese rapiti in Mali sarebbero missionari dei testimoni di Genova. Lo riferisce un funzionario locale di Koutiala che ha confermato il sequestro ma ha chiesto l'anonimato.

«Uomini armati a bordo di un veicolo hanno sequestrato ieri sera tre cittadini italiani e un togolese a una decina di chilometri da Koutiala», ha spiegato la fonte sottolineando che appartengono tutti, secondo lui, al movimento religioso dei Testimoni di Geova.

«Facciamo tutto il possibile per ottenerne la liberazione» ha detto alla France Press una fonte di sicurezza maliana che ha preferito rimanere anonima, confermando che il sequestro è avvenuto nella località sudorientale del Paese di Sincina, un comune rurale della regione di Sikasso.

In relazione alla notizia apparsa su organi di stampa relativa al sequestro in Mali di 3 cittadini italiani, la Farnesina «rende noto che l’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri sta compiendo le dovute verifiche e accertamenti. Il Ministro Di Maio sta seguendo in prima persona l’evolversi della vicenda», aggiunge la Farnesina in una nota.

Nel 2021 fu rapito un giornalista francese

Dal 2012 il Mali è teatro di attacchi compiuti da gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda e all’Isis, oltre che di violenze di ogni tipo perpetrate da milizie e banditi che si proclamano formazioni di autodifesa. Questa violenza, iniziata nel nord nel 2012, si è estesa al centro, poi al vicino Burkina Faso e al Niger causando migliaia di morti tra civili e militari e centinaia di migliaia di sfollati, nonostante il dispiegamento di forze Onu, francesi e africane.

Un giornalista freelance francese di 47 anni che vive e lavora in Mali dal 2015, Olivier Dubois, è stato rapito nel Paese più di un anno fa. Era stato lui stesso ad annunciare il proprio sequestro in un video trasmesso sui social network il 5 maggio 2021: aveva spiegato di essere stato rapito l’8 aprile a Gao (nord) dal Gruppo di supporto per l’Islam e i musulmani (Gsim o Jnim), la principale alleanza jihadista del Sahel, legata ad Al-Qaeda e guidata dal leader tuareg maliano Iyad Ag Ghaly. Il 13 marzo scorso era circolato sui social un video che mostra un uomo che sembra essere il giornalista francese e che si rivolge ai suoi parenti e al governo di Parigi.

