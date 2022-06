"Uomo lupo" appare allo zoo di Amarillo: "Aiutateci a capire di che si tratta"

Una strana creatura è stata avvistata fuori dallo zoo di Amarillo, in Texas, ma non sembrerebbe né un animale né un essere umano. Le telecamere di sicurezza hanno catturato l'immagine di quello che sembra essere un "uomo lupo". I funzionari della città affermano che l'immagine diffusa è reale e si sono detti sconcertati dal suo aspetto misterioso. Ora chiedono l'aiuto del pubblico per capire di cosa si tratta. "È una persona con uno strano cappello a cui piace camminare di notte?" ci si chiede in un tweet, o un "chupacabra?" (ovvero un "succhiacapra", creatura leggendaria che attacca e uccide gli animali).

Le ipotesi degli utenti sono disparate: c'è chi dice si tratti di "Sonic the Hedgehog", chi la il "coyote" mascotte dei San Antonio Spurs.

The Amarillo Zoo captured a strange image outside the zoo in the dark and early morning hours of May 21 (around 1:25 a.m.). Is it a person with a strange hat who likes to walk at night? A chupacabra? Do you have any ideas of what this UAO- Unidentified Amarillo Object could be? pic.twitter.com/86Ly9ogtBT

— CityofAmarillo (@CityofAmarillo) June 9, 2022