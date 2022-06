Putin replica alle battute dei leader G7: "Loro a torso nudo sarebbero disgustosi"

I leader del G7 «hanno spina dorsale, riusciranno certamente nei propri intenti, ma devono lavorare di più su se stessi": Vladimir Putin rimanda al mittente le battute sarcastiche andate in scena al castello di Elmau. «Con le giacche? Senza? Ci togliamo i cappotti? Dobbiamo dimostrare di essere più duri di Putin», aveva ironizzato il premier britannico Boris Johnson prima delle foto di rito, con il canadese Justin Trudeau pronto al rilancio: «Facciamo uno spettacolo di equitazione a torso nudo».

"Non so fino a che punto volessero spogliarsi, fino alla vita o più in basso, ma penso sarebbe stato disgustoso in ogni caso», ha detto il presidente russo ad Ashgabat, in Turkmenistan. Citando Pushkin, «si può essere un imprenditore e pensare alla bellezza delle proprie unghie», Putin ha affermato di credere nell’armonia «sia mentale che fisica. Ma per questo non si deve eccedere con l’alcol e altre cattive abitudini, iniziare a fare esercizi e sport». Quelli del G7 «sono veri leader, hanno spina dorsale, ma devono lavorare di più su se stessi. Il fatto che ne parlino è comunque positivo», ha concluso velenosamente Putin.

