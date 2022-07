Covid, in Francia superata la soglia dei 200mila casi in un giorno: "Mascherina nei trasporti"

«Bisogna portare la mascherina nei trasporti pubblici": lo ha detto il neo ministro della Salute francese, Francois Braun, illustrando all’Assemblea Nazionale il nuovo disegno di legge del governo per contenere il Covid. «Non siamo usciti dall’epidemia», ha sottolineato Braun davanti alla commissione leggi dell’Assemblea.

Il ministro ha anticipato che questa sera saranno annunciati circa 200mila nuovi casi di Covid in Francia, mai cos' tanti da questo inverno. Braun ha inoltre spiegato che il progetto di legge prevede la possibilità di chiedere un pass sanitario alle forntiere. «Non si tratta di un ritorno al pass vaccinale», ha aggiunto. In Francia la mascherina nei trasporti pubblici non è più obbligatoria dal 16 maggio scorso.

