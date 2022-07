Sparatoria del 4 luglio in Illinois: il bimbo ferito resterà paralizzato

Cooper Roberts, il bambino di otto anni che è estato colpito durante la parata del 4 luglio ad Highland Park, alla periferia di Chiacago, si è svegliato per la prima volta dalla strage dopo aver subito quattro interventi. Lo riporta la Cnn. Il piccolo è stato colpito al petto e alla spina dorsale e purtroppo resterà paralizzato dalla vita in giù, ha spiegato il portavoce della famiglia. Appena sveglio ha chiesto di vedere suo fratello gemello, Luke, e il suo cane. Sette persone sono rimaste uccise e oltre 20 ferite quando il 22enne Robert Crimo ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava alle celebrazioni per il giorno dell’indipendenza.

