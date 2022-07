Ha cercato di vincere per portare a casa una somma cospicua (11mila euro), ma per farlo ha perso la vita. È accaduto in Sudafrica, a Wateryal (in provincia di Limpopo) a un uomo tra i 25 e i 30 anni (l'identità non è stata comunicata con precisione) è morto durante una sfida di binge drinking (bere quanto più alcol possibile in poco tempo).

