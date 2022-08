Spettacolo nello spazio: la Galassia Ruota di Carro fotografata dal telescopio James Webb

La caotica Galassia Ruota di Carro è stata scrutata dal telescopio spaziale James Webb della Nasa rivelando nuovi dettagli sulla formazione stellare e sul suo buco nero centrale. Il potente sguardo a infrarossi di Webb ha prodotto questa immagine dettagliata della Ruota di Carro, di due galassie compagne più piccole sullo sfondo e di molte altre galassie. Questa immagine offre una nuova visione di come la Galassia Cartwheel è cambiata nel corso di miliardi di anni. Webb è un programma internazionale guidato dalla Nasa con i suoi partner, l’Esa (Agenzia Spaziale Europea) e l’Agenzia Spaziale Canadese (Csa).

La Galassia Ruota di Carro (Eso 350-40), situata a circa 500 milioni di anni luce di distanza nella costellazione dello Scultore, è uno spettacolo raro. Il suo aspetto, molto simile a quello della ruota di un carro, è il risultato di un evento intenso: una collisione ad alta velocità tra una grande galassia a spirale e una galassia più piccola non visibile in questa immagine. Le collisioni di proporzioni galattiche causano una cascata di eventi diversi e minori tra le galassie coinvolte e la Cartwheel non fa eccezione. La collisione ha influenzato in particolare la forma e la struttura della galassia. Cartwheel Galaxy sfoggia due anelli: un anello interno luminoso e un anello colorato circostante.

Questi due anelli si espandono verso l’esterno dal centro della collisione, come le increspature in uno stagno dopo che una pietra vi è stata lanciata. A causa di queste caratteristiche distintive, gli astronomi la chiamano 'galassia ad anellò, una struttura meno comune delle galassie a spirale come la Via Lattea. Il nucleo luminoso contiene un’enorme quantità di polvere calda con le aree più luminose che ospitano giganteschi giovani ammassi stellari. D’altra parte, l’anello esterno, che si è espanso per circa 440 milioni di anni, è dominato dalla formazione stellare e dalle supernove. Man mano che questo anello si espande, penetra nel gas circostante e innesca la formazione stellare. Le osservazioni di Webb sottolineano che il Cartwheel si trova in una fase molto transitoria. La galassia, che presumibilmente era una normale galassia a spirale come la Via Lattea prima della sua collisione, continuerà a trasformarsi. Mentre Webb ci fornisce un’istantanea dello stato attuale della Ruota di Carro, fornisce anche informazioni su cosa è successo a questa galassia in passato e su come si evolverà in futuro.

© Riproduzione riservata