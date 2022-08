Norvegia: abbattuto il tricheco Freya, "star" del fiordo di Oslo

Il tricheco norvegese Freya è stato abbattuto: il grande mammifero marino era diventato un’attrazione estiva nel fiordo di Oslo al punto però da rappresentare un pericolo per il pubblico e le autorità non hanno voluto correre rischi. Al pinnipede è stata praticata l'eutanasia. «La decisione di praticare l’eutanasia sul tricheco è stata presa sulla base di una valutazione completa della continua minaccia alla sicurezza umana», ha dichiarato in un comunicato il capo della Direzione norvegese della pesca, Frank Bakke-Jensen.

