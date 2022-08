Il cardinale canadese Marc Ouellet è accusato in Canada di abusi. Lo riferisce la stampa canadese. Il cardinale, che guida la Congregazione dei vescovi, è accusato da una donna di molestie che si sarebbero verificate durante un cocktail nel 2008. L’accusa è contenuta in un dossier più vasto riguardante abusi da parte del clero, in vari anni, dell’arcidiocesi di Quebec.

© Riproduzione riservata