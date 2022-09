Più di mezzo milione di ucraini senza elettricità a causa della guerra. Stanotte tre esplosioni

A causa della guerra sono più di 600mila gli ucraini senza elettricità mentre in 235.700 non hanno il gas in casa: sonoi i dati forniti dal ministero dell’Energia dell’Ucraina, citato dal Kyiv Independent.

Le esplosioni

Tre forti esplosioni sono state udite questa notte nella città di Energodar, dove si trova la centrale nucleare di Zaporozhzhia. Lo riporta l’agenzia Tass aggiungendo che, «secondo i dati preliminari, la difesa aerea (delle forze russe, ndr) ha funzionato».

