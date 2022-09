Medvedev: "Richieste di Kiev sono il prologo alla Terza Guerra Mondiale"

La bozza delle garanzie di sicurezza per l'Ucraina diffusa oggi dalla presidenza di Kiev è "di fatto un prologo alla Terza Guerra Mondiale".

Lo ha scritto su Telegram il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitry Medvedev.

"Naturalmente, nessuno darà alcuna garanzia ai nazisti ucraini, dopotutto è quasi come applicare l'Art. 5 del Trattato della Nato", ha aggiunto. "Se questi idioti continueranno a pompare senza freni il regime di Kiev con i tipi di armi più pericolosi - ha avvertito l'ex capo del Cremlino - prima o poi la campagna militare passerà a un altro livello".

La bozza di Kiev

La presidenza ucraina ha pubblicato sul suo sito una nuova bozza delle garanzie di sicurezza che intende richiedere a garanzia di un futuro possibile cessate il fuoco con la Russia, tornando a indicare una lista di Paesi garanti tra cui alcuni membri dell'Ue, compresa l'Italia, gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia, il Canada e la Turchia. Il documento, elaborato da un gruppo di esperti e intitolato 'Trattato di Kiev sulla sicurezza', è stato presentato oggi dal capo dello staff del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, con l'ex segretario generale della Nato Anders Fogh Rasmussen.

Scholz chiede a Putin il ritiro completo delle forze russe

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha parlato oggi per 90 minuti al telefono con il presidente russo Vladimir Putin. Lo comunica la cancelleria, sottolineando che la telefonata fa seguito alla conversazione avuta da Scholz con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo scorso 7 settembre. "In considerazione della gravità della situazione militare e delle conseguenze della guerra in Ucraina", Scholz ha esortato il presidente russo a trovare al più presto una soluzione diplomatica, "basata su un cessate il fuoco, sul ritiro completo delle truppe russe e sul rispetto dell'integrità territoriale e della sovranità dell'Ucraina".

