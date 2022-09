Anche se la bozza non fornisce alcuno spaccato sulla destinazione del gas, il taglio all'export sembra destinato a colpire soprattutto l'Europa, principale mercato di Mosca prima della guerra in Ucraina. I numeri potrebbero cambiare in quanto Gazprom deciderà sulle forniture in base alle condizioni di mercato, alle richieste dei clienti e all'evoluzione del confronto con l'Occidente su Kiev.