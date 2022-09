Usa: gli americani lascino immediatamente la Russia

I cittadini americani sono invitati a «lasciare la Russia immediatamente», usando «le limitate opzioni» di trasporto commerciale ancora disponibili. Lo si legge nel sito dell’ambasciata Usa a Mosca, citata dalla Tass.

La Russia non rilascerà più passaporti alle persone richiamate alla leva in base alla mobilitazione voluta dal presidente russo Vladimir Putin. Lo ha reso noto il portale informativo del governo russo, in un momento in cui decine di migliaia di persone sono già fuggite all’estero. "Se un cittadino è già stato chiamato per il servizio militare o ha ricevuto una convocazione (per la mobilitazione o il servizio di leva), gli verrà negato il passaporto internazionale», si legge sul portale

"Il 21 settembre - si legge nella nota dell’ambasciata Usa a Mosca - il governo russo ha avviato una mobilitazione dei suoi cittadini presso le forze armate a sostegno della sua invasione dell'Ucraina. La Russia può rifiutarsi di riconoscere la cittadinanza statunitense a doppia cittadinanza, negare il loro accesso all'assistenza consolare statunitense, impedire la loro partenza dalla Russia e arruolare persone con doppia cittadinanza per il servizio militare.

Le opzioni di volo commerciale sono attualmente estremamente limitate e spesso non sono disponibili con breve preavviso. Restano aperte le rotte via terra in auto e bus. Se desideri lasciare la Russia - continua la nota dell'ambasciata Usa - , dovresti prendere accordi indipendenti il ​​prima possibile. L'Ambasciata degli Stati Uniti ha gravi limitazioni alla sua capacità di assistere i cittadini statunitensi e le condizioni, comprese le opzioni di trasporto, potrebbero improvvisamente diventare ancora più limitate.

I cittadini statunitensi non dovrebbero recarsi in Russia e coloro che risiedono o viaggiano in Russia dovrebbero lasciare la Russia immediatamente mentre rimangono limitate opzioni di viaggio commerciale. Il Dipartimento di Stato fornisce informazioni sui viaggi commerciali nella pagina Informazioni per i cittadini statunitensi in Russia – Opzioni di viaggio fuori dalla Russia su travel.state.gov. Questo sito fornisce anche informazioni sui requisiti per l'ingresso nei paesi vicini, le procedure per viaggiare con passaporti statunitensi scaduti in alcune circostanze e i requisiti per i visti per le famiglie con familiari cittadini americani e russi .

Ricordiamo ai cittadini statunitensi che il diritto di riunione pacifica e la libertà di espressione non sono garantiti in Russia. Evita tutte le proteste politiche o sociali e non fotografare il personale di sicurezza durante questi eventi. Le autorità russe hanno arrestato cittadini statunitensi che hanno partecipato a manifestazioni".

© Riproduzione riservata