Due turiste di 25 anni travolte e uccise da un'auto pirata. L'investitore fuggito a piedi

Ha investito le due ragazze belghe di 25 anni (Jessy Dewildeman e Wibe Bijls) e, dopo aver accostato l’auto lasciando lo sportello dal lato guida aperto, è fuggito a piedi. E’ la ricostruzione fatta dalla Polizia Stradale che ha poi portato negli uffici per alcuni accertamenti un uomo, la cui posizione è ancora al vaglio. Le venticinquenni, in Italia per turismo, sono state travolte sulla bretella della A/24, all’altezza di Tor Cervara in direzione Roma. Le due ragazze si trovavano in strada dopo essere intervenute per prestare soccorso ad alcune persone a loro volta vittime di un incidente automobilistico. Erano arrivate da poco a Roma e si trovano a bordo di un Ncc. Appena scese dal veicolo sarebbero state investite dalla vettura che non si sarebbe fermata dopo l’impatto.

