Orrore a Washington, agente immobiliare mostra appartamento e trova un cadavere

Orrore nello stato di Washington, dove un agente immobiliare che stava mostrando una casa a potenziali acquirenti vi ha trovato il cadavere di una donna all’interno.

L’ufficio dello sceriffo della contea di Clark ha spiegato che diverse persone stavano visitando l’abitazione in una zona rurale a Camas domenica, quando hanno fatto l’orribile scoperta. Gli agenti accorsi sul posto hanno trovato una «donna deceduta a causa di quella che sembrava essere una ferita da arma da fuoco». La Major Crimes Unit ha avviato un’indagine per omicidio, i residenti della zona sono stati intervistati ed è stata identificata un possibile sospetto, che tuttavia lunedì è stato trovata morta in Oregon per una ferita di arma da fuoco autoinflitta.

