Guerra Ucraina: la Cina all'Onu lancia un appello alla de-escalation

La Cina ha ribadito che è necessario evitare che la guerra in Ucraina diventi «ancora più lunga e ampia», lanciando un appello alla «de-escalation». Il vice ambasciatore di Pechino all’Onu Geng Shuang durante la riunione del Consiglio di Sicurezza ha chiesto alle parti di "esercitare moderazione ed evitare azioni che portino il conflitto ad una ulteriore escalation». «La pace è la soluzione della crisi umanitaria in Ucraina», ha aggiunto, affermando che "la porta ad una soluzione politica non può essere chiusa».

