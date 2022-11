Ucraina, bombe a grappolo a Zaporizhzhia. Emergenza umanitaria a Kherson

A Zaporizhzhia, regione sud-orientale dell’Ucraina dove si trova la più grande centrale nucleare d’Europa, le forze dell’ordine hanno evacuato i residenti del distretto di Shevchenkiv dopo un attacco missilistico russo. La zona è stata colpita da Iskander-K con una carica a grappolo. «Elementi esplosivi sono sparsi in tutta l’area residenziale. A causa del fatto che quel tipo di munizioni può esplodere in qualsiasi momento, è stata effettuata un’evacuazione temporanea della popolazione. Lo sminamento è in corso.», ha detto la polizia, citata da Unian.

A Kherson mancano acqua medicine e pane

La situazione umanitaria a Kherson è grave, mancano acqua, medicine e pane perchè senza elettricità non si possono usare i forni: ha detto il sindaco di Roman Holovnia, ricordando che prima di ritirarsi dalla città l'esercito russo ha distrutto tutte le infrastrutture. Lo riporta il Guardian.

Bombardamenti su Nikopol: due donne ferite

Due donne sono rimaste ferite nei bombardamenti notturni su Nikopol, cittadina sul Dnepr nella regione di Dnipropetrovsk, non lontana da Zaporizhzhia. Sono stati colpiti una quarantina di edifici residenziali privati, oltre a decine di edifici commerciali e infrastrutture energetiche. Le bombe hanno colpito anche la vicina Marganets, secondo quanto denunciato dal capo dell’amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk Valentyn Reznichenko citato dai media ucraini.

