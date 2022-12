Athena Strand, la bimba di 7 anni rapita e uccisa da un corriere FedEx in Texas

E’ stata trovata morta Athena Strand, una bambina di sette anni che era scomparsa da casa mercoledì nella contea di Wise in Texas. Arrestato l’autista di un corriere che ha confessato di averla rapita e uccisa. La bambina era uscita di casa dopo una discussione con la matrigna, proprio mentre il corriere stava consegnando un pacco. Secondo le prove raccolte, è stata uccisa nel giro di un’ora dal suo rapimento.

Lo sceriffo Lane Akin ha annunciato in una conferenza stampa, nella tarda serata di venerdì, l’arresto di un autista della FedEx che mercoledì stava consegnando un pacco a casa di Athena. Akin, un Texas Ranger in pensione con molti anni di esperienza nelle forze dell’ordine, ha detto che Strand è stata rapita dal 31enne Tanner Horner, di Lake Worth, che ha confessato l’omicidio.

Horner è accusato di omicidio volontario e rapimento aggravato ed è detenuto con una cauzione fissata a 1,5 milioni di dollari. Akin ha detto che venerdì è stata ricevuta una soffiata su un autista che stava effettuando una consegna alla stessa ora in cui Strand è scomparsa.

Il corpo della piccola è stato ritrovato a sud-est di Boyd, a circa 10 miglia dal luogo in cui era stata denunciata la scomparsa. Nel terzo giorno di ricerca della bambina una grande presenza di polizia era stata notata venerdì sera a circa sette miglia dalla proprietà dove Athena Strand era scomparsa. Akin ha spiegato che si trattava di una falsa pista e che Horner ha condotto gli investigatori in due luoghi diversi prima del ritrovamento del corpo.

