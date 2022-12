Morto Roonie Turner, attore e figlio di Tina e di Ike Turner

L’attore Roonie Turner, figlio della cantante Tina Tuner e del suo ex marito e partner artistico Ike Turner, è morto a Los Angeles all’età di 62 anni: lo ha annunciato la moglie sui social media, non specificando i dettagli. Secondo il portale digitale di informazioni e gossip, TMZ, i servizi di emergenza sono accorsi dopo avere ricevuto una chiamata dell’attore per difficoltà respiratorie. Lo hanno trovato all’esterno della sua abitazione ed è morto pochi minuti dopo nonostante l’intervento dei soccorritori.

Sui social media, la moglie dell’artista, Afida Turner, ha confermato la sua morte con un sentito messaggio di addio, accompagnato da fotografie che ritraggono lei, Roonie e la cantante Tina Turner. «Roonie era un vero angelo con un’anima enorme (...) Ho fatto del mio meglio fino alla fine e questa volta non sono riuscita a salvarti, ti amo da 17 anni, è molto brutto, sono molto arrabbiata», ha detto la cantante con cui ha avuto due figli. La morte di Roonie si aggiunge alla tragica storia della cantante di «Private Dancer». Nel 2018, il suo primogenito, Craig Raymond Turner, nato dalla relazione con il sassofonista Raymond Hill, si è suicidato in California all’età di 59 anni. Il secondo figlio biologico della cantante ha seguito le orme dei genitori e si è cimentato nella recitazione nel film degli anni '90 «What's Love Got to Do With It», basato sulla storia vera della celebre madre. Tina Turner ha anche altri due figli adottivi.

