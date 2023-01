Germania: arrestato un iraniano, preparava attentati terroristici con il cianuro

Un cittadino iraniano di 32 anni è stato arrestato nella cittadina di Castrop-Rauxel, nel Nord-Vestfalia, in Germania con l’accusa di star preparando una serie di attentati terroristici di matrice islamica usando anche tossine letali come cianuro e ricina. A riferirlo è il sito della Bild, secondo il quale le autorità tedesche sono state avvertite da servizi d’intelligence stranieri circa la minaccia di un attentato terroristico islamico con l’uso di una bomba chimica. La polizia però non ha trovato alcuna sostanza tossica, nell’ambito delle perquisizioni nell’appartamento dell’iraniano di 32 anni, ma sono in corso ulteriori perquisizioni in locali collegati all’arrestato.

