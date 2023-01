Un panettiere di San Francisco, Edson Garcia, mentre lunedì mattina era in giro per per le consegne, ha notato un uomo che stava usando un tubo da giardino. "In un primo momento mi è sembrato che stesse spruzzando acqua sulla strada", ha detto Garcia al Washington Post. “Quando ho prestato più attenzione, ho notato che stava 'annaffiando' una signora che urlava: 'No, no, no.'”