Follia a Londra, sparatoria fuori da una chiesa: grave una bimba, ferite quattro donne

Una bambina di sette anni è in pericolo di vita, mentre altre quattro donne e un’altra bambina sono state trasportate in ospedale, dopo la sparatoria fuori da una chiesa a Euston, nel nord-ovest di Londra, dove era in corso un funerale. Lo riferisce Sky News. In un primo momento la polizia aveva reso noto che la bambina di sette anni e tre donne - di 48, 54 e 41 anni - erano state portate in ospedale dopo l'episodio. In un aggiornamento invece viene confermato che le condizioni della bambina di sette anni sono gravi e ha informato di altri due feriti: una donna di 21 anni è stata ricoverata ma non sono stati resi noti dettagli sulle sue condizioni come anche una ragazza di 12 anni con un lieve infortunio alla gamba, poi dimessa.

La sparatoria ha avuto luogo fuori dalla St Aloysius Roman Catholic Church mentre era in corso una cerimonia in ricordo di madre e figlia, Fresia Calderon di 50 anni e Sara Sanchez di 20 anni, morte lo scorso novembre a 25 giorni di distanza l’una dall’altra, ricordano i media britannici. Fresia è morta in seguito ad un coagulo di sangue dopo un volo a Londra dalla Colombia, Sara di leucemia. La messa in loro memoria era appena giunta alla conclusione quando si sono uditi gli spari, proprio mentre le persone cominciavano ad uscire dalla chiesa.

