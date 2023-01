Carri armati su Kiev, Crosetto: “Escalation bellica da evitare”

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, riferendosi all’eventuale presenza di carri armati a Kiev, ha spiegato durante il suo intervento in un convegno a Roma, che questo porterebbe i russi ai confini con la Nato: quindi qualsiasi incidente o evento casuale potrebbe dare luogo ad una escalation che non sarebbe più soltanto la guerra in Ucraina.

