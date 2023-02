La gioia si trasforma in dramma. Parto quintuplo in Kenya: dopo 3 giorni morti tutti i neonati

La gioia di una giovane coppia di Nakuru, città del Kenya centrale, si è trasformata in dramma dopo che la donna, Margaret Wairimu di 25 anni, ha visto morire uno ad uno i 5 gemelli che aveva partorito tre giorni prima nell’ospedale cittadino.

Lo hanno confermato le autorità dell’ospedale alla sorella del marito, un autista di 28 anni, che oggi ha rilasciato una dichiarazione al quotidiano Daily Nation. «Le autorità ospedaliere ci hanno detto che due dei gemelli sono morti questa mattina e gli altri tre nel primo pomeriggio», ha dichiarato la donna. La dottoressa Aisha Maina, sovrintendente medico del nosocomio di Nakuru, non ha ancora fornito dettagli sulla morte dei neonati, quattro femmine e un maschio, nati con un parto cesareo dopo poco più di sei mesi di gravidanza e messi nelle incubatrici. La madre, secondo il Daily Nation, non sapeva di avere in grembo cinque gemelli.

© Riproduzione riservata