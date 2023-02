Putin: la Russia è di nuovo minacciata dai panzer tedeschi. Ue: altri 500 mln per aiuti militari all'Ucraina

«La Russia è nuovamente minacciata dai carri armati tedeschi», in questo caso i Leopard. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin parlando a Volgograd nella cerimonia di commemorazione della vittoria sovietica di Stalingrado. «Ci sono stati tentativi - ha aggiunto - di trascinare l’Europa, compresa la Germania, in una guerra contro la Russia».

Zelensky: Mosca concentra forze per vendicarsi anche dell'Ue

«La Russia sta concentrando le sue forze, lo sappiamo tutti. Vuole vendicarsi non solo dell’Ucraina, ma anche dell’Europa libera": lo ha detto Volodymyr Zelensky in una conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Secondo il presidente ucraino, «il sogno di un’Europa pacifica può essere realizzato solo con l’Ucraina e solo sconfiggendo la Russia e la sua aggressione».

Ucraina: Ue oggi stanzia altri 500 mln per aiuti militari

In vista del vertice tra l'Unione Europea e l’Ucraina, il Consiglio adotterà oggi il settimo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina del valore di 500 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per la pace (EPF), oltre che un ulteriore pacchetto del valore di 45 milioni di euro a sostegno degli sforzi di formazione della Missione di assistenza militare dell’Unione europea (EUMAM Ucraina). Il settimo pacchetto porterà il contributo totale dell’Ue nell’ambito dell’EPF a 3,6 miliardi di euro.

Tajani: scudo per Kiev operativo entro 7-8 settimane

Lo scudo per proteggere Kiev e altre zone strategiche «credo che sarà operativo sul territorio ucraino nel giro di alcune settimane, 7-8 settimane». Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani ospite di "Casa Italia», proposto nel palinsesto di Rai Italia, mentre è in discussione tra Italia e Francia la fornitura del sistema anti-missile Samp-T.

