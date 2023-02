Il mistero dei "3 rapper" trovati morti in casa: Armani Kelly, Montoya Givens e Dante Wicker

Il mistero dei «tre aspiranti rapper» spariti due settimane fa è arrivato a una svolta macabra: sono stati trovati morti nello scantinato di una casa nell’area di Detroit, in una stanza invasa dai topi.

La causa dei decessi non è ancora chiara. La polizia dello Stato del Michigan ha spiegato che ci vorranno almeno quarantotto ore per conoscere gli esisti delle autopsie. I corpi sono stati trovati in pessime condizioni, congelati e quasi irriconoscibili. La scoperta è avvenuta dopo due settimane di ricerche, avviate dopo la scomparsa misteriosa di tre «aspiranti rapper": Armani Kelly, 27 anni, Montoya Givens, 31 e Dante Wicker, 31.

I tre dovevano esibirsi in un locale di Detroit, il «Lounge 31», la sera del 21 gennaio, ma non si sono mai presentati. Il trio rapper si era formato in prigione, dove Kelly e gli altri due erano finiti per una serie di reati. Al momento della scomparsa, due di loro, Kelly e Givens, erano in libertà condizionata.

