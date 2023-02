Squalo sbrana ragazza di 16 anni nel fiume: choc in Australia

Uno squalo ha ucciso una ragazza di 16 anni che, a quanto pare, si era tuffata in un fiume dell’Australia Occidentale per nuotare vicino a un branco di delfini. La ragazza è stata morsa da uno squalo di specie imprecisata durante un’uscita con gli amici sul fiume Swan nel sobborgo di North Fremantle, a Perth, hanno dichiarato funzionari del governo e della polizia. E’ stata estratta dall’acqua ma è morta sul posto per le ferite riportate, ha spiegato Paul Robinson, ispettore di polizia del distretto di Fremantle.

«E' molto presto, quello che ci è stato riferito è che era con degli amici sul fiume», ha detto a una conferenza stampa. «Erano su moto d’acqua. Forse un branco di delfini è stato visto nelle vicinanze e la giovane donna si è tuffata per nuotare vicino ai delfini».Secondo gli esperti, è insolito che gli squali si trovino in quella parte del fiume.

Il governo dell’Australia Occidentale ha avvertito le persone di prestare «ulteriore cautela» nel fiume Swan a North Fremantle e di rispettare la chiusura delle spiagge. Si tratta del primo attacco mortale di squalo nel fiume Swan da quando un ragazzo di 13 anni fu ucciso nel gennaio 1923 nel sobborgo di Perth di Claremont, secondo quanto riportato all’epoca e secondo un database gestito dalla Taronga Conservation Society.

L’ultimo attacco mortale in un fiume australiano è stato registrato nel 1960, quando uno squalo toro di circa 3,3 metri uccise un appassionato di snorkeling a Roseville Bridge, a Sydney. Nel febbraio dello scorso anno, un istruttore di immersioni britannico di 35 anni, Simon Nellist, è stato divorato al largo della Little Bay Beach di Sydney, il primo attacco di questo tipo nella città dal 1963. Secondo Sports Australia, 4,5 milioni di australiani nuotano regolarmente e almeno 500.000 fanno surf.

