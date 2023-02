Nuova Zelanda, oltre 3 tonnellate di cocaina trovate nell'oceano

La polizia neozelandese ha trovato nell’Oceano Pacifico 81 balle di cocaina per un totale di 3,2 tonnellate, una quantità sufficiente a rifornire il Paese per 30 anni: la droga, ha reso noto il commissario della polizia, Andrew Coster, ha un valore di 316 milioni di dollari (circa 295 milioni di euro). «Si tratta del più grande ritrovamento di droghe illecite effettuato dalle agenzie neozelandesi», ha detto Coster spiegando che probabilmente le balle di cocaina sono state gettate nell’Oceano in un «punto di transito galleggiante» per poi essere raccolte e portate in Australia. Una foto della polizia mostra che le balle erano avvolte da reti e coperte da galleggianti gialli. Su alcune di esse c'era l'immagine di Batman e le confezioni di cocaina all’interno erano etichettate con la figura di un quadrifoglio.

«Crediamo che fosse destinata all’Australia, dove sarebbe stata sufficiente per servire il mercato per un anno», ha aggiunto il commissario: «È più di quanto la Nuova Zelanda consumerebbe in 30 anni».

